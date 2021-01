Che fine ha fatto Landini?

Certo che il futuro preoccupa. La scuola, i tempi per recuperare le poche sicurezze sulla salute, la Sampdoria. La condizione dei meno fortunati ci tocca più da vicino. L’operaio che ha perduto il posto, il povero notaio che stipula di meno. Ciascuno è in affanno, perché questa è la vita quando si cade preda dell’incertezza. E ancora non è tutto. Non c’è infatti chi sappia, nel perdurante quanto apprezzato silenzio che lo soffonde, quali devastanti cazzate stia escogitando il compagno Landini.

