Il Codacons e la ragione sociale del troglodita

Il presidente dell'associazione dei consumatori ha lanciato il calendario 2021 con dodici ragazze belle e nude. Ma non si spiegano le polemiche: avevano tutte la mascherina

Il Codacons, l’associazione guidata da quel troglodita a nome Carlo Rienzi, ha fatto il suo calendario 2021 con dodici ragazze belle e nude. Con mascherina. Una per ogni mese. “L’ho fatto per la rinascita del paese e per esaltare la resilienza femminile”, ha spiegato il troglodita. Ne è nato un casino: “Sessista, maschilista, misogino, ritira quella robaccia, porco”. E il troglodita: “Chi confonde il nostro messaggio ha una visione della donna distorta e sbagliata, da estirpare”. Sarà. La ragione sociale del troglodita è esattamente la difesa dei consumatori. Da una parte. Sentiamo dire da almeno 30 anni che basta col corpo femminile oggetto di consumo. Dall’altra. E da qui non si scappa: o il difensore dei consumatori difende in primis il principale oggetto del consumo, vale a dire la donna nuda, e fa nient’altro che il suo mestiere, oppure nega la stessa ragione sociale che declama, rivelandosi troglodita per altro verso. Cioè: il troglodita senza scampo è inevitabilmente un Cinque stelle.

