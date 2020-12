La patrimoniale di Grillo

Un contributo del 2 per cento per i patrimoni che vanno dai 50 milioni di euro al miliardo genererebbe un’entrata per le casse dello stato poco superiore ai 6 miliardi. Uno del 3 per cento dato dai multimiliardari potrebbe fruttare circa 4 miliardi ulteriori. Una patrimoniale così concepita significherebbe per le casse dello stato un’entrata garantita di almeno 10 miliardi di euro per il primo anno, e di ulteriori 10 se la misura venisse confermata anche per il 2022”. Così Beppe Grillo. Il quale, uno, quando diceva di voler tornare a fare il comico, all’evidenza non mentiva. Per quanto l’uso del verbo “tornare” non sembri il più appropriato. E il cui personale patrimonio, due, sappiamo adesso arrivare massimo a 49 milioni e spiccioli.

