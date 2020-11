Sensibilità boldriniana

La scelta e le grida dell'ex presidente della Camera, ovvero la sensibilità di un dentista medievale

La signora Laura Boldrini, che ha scelto il giornale diretto dal figlio per parlar male del di lui padre, e che ha gridato alla censura perché il figlio medesimo l’ha ovviamente invitata a soprassedere, o a scriverne se mai in uno dei mille posti dove potrebbe, la signora Boldrini, stavo dicendo, ci ha raccontato come meglio non si potrebbe quale doveva essere la sensibilità di un dentista medievale.

