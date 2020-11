Le mani della 'ndrangheta sul mercato dei porcini

Lei non molla, vuole i funghetti sottolio. E comprateli, sono esploso ieri. Il dottor Gratteri lo comunicherà presto: il mercato del porcino è dominato dalla 'ndrangheta

Dice che le piacciono. E insiste. Li vorrebbe comprare, è da un po’ che la mia Franca vorrebbe farlo. Sta diventando una tragedia. Lei non molla, vuole i funghetti sott’olio. Mica tanti, un barattolo, però li vuole. Io no. Lei sì. Io no. Lei sì. Io no. E comprateli, sono esploso ieri. Andrà a finire che la pazza lo farà. E il giorno appresso, il dottor Gratteri comunicherà con aria grave come per gli ovoli ancora stia indagando, ma il mercato del porcino da mo’ che è dominato dalla ‘ndrangheta.

