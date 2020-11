Sul vaccino meglio le manacce della ‘ndrangheta che quelle di Arcuri

Secondo il dottor Gratteri, l'organizzazione criminale sarebbe a un passo anche dal controllo di questo settore. Ma è davvero un male?

Pubblicità

Oh mamma mia, non bastavano i trasporti che funzionano male, il personale sanitario che manca, le terapie intensive vicine al collasso, la connessione che cade, le movide cui del tutto non si rinuncia e gli insegnanti portati meglio al lapis che al computer, no, non bastava, ci mancava pure che il dottor Gratteri venisse a dirci come la ‘ndrangheta, dopo il controllo sulla finanza, dopo quello sull’edilizia, dopo il controllo sugli yoghurt del nostro frigo, sul kittekat del cagnolino o sulle coiffeuse delle nostre suocere, si trovasse ormai a un passo anche dal controllo mondiale del vaccino che dovrebbe salvarci le vite.

Pubblicità

Leggi anche: Vaccino senza siringhe: “Ordini da tutta Europa, ma non dall'Italia” Luciano Capone

Pubblicità

Pubblicità

Che guaio sarebbero, dottor Gratteri, le manacce della ‘ndrangheta sul vaccino. Che disastro. Anche se poi, ripensandoci meglio, concentrandoci magari sul know how quanto alle droghe, una distribuzione più organizzata di quella del dottor Arditi tipi del genere saprebbero pure farla. Pensate solo alle siringhe.