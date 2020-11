Vacanze in montagna?

La stagione invernale alle porte e la differenza tra torto e ragione

Stagione invernale con coronavirus, pandemia, scuole chiuse più rischio di allargamento del contagio: “Stiamo continuando a lavorare con impegno e serietà per garantire la sicurezza di tutti e per rendere le tue vacanze in Trentino un momento dedicato al relax, alla natura e al divertimento. Sulle piste da sci, in hotel, nei rifugi, sugli skibus, o nei ristoranti, noi operiamo perché tu ti senta sicuro”. Così gli operatori turistici per tenere aperto e vedi mai che abbiano ragione. Ma se avessero torto. Se avessero torto, mai, nella storia degli umani conflitti, è potuto succedere che in così tanti potremmo prendere a calci nel culo tanto pochi.