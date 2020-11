Due piccioni con un vaccino

Secondo una ricerca dell’Università Cattolica, confortata da altre simili, 4 italiani su 10 sarebbero contrari a vaccinarsi, oppure lo considerano tra “probabile e non probabile”. Quasi a prescindere dai vaccini che mancheranno, o che arriveranno in ritardo, o dalla rissa che potrebbe scattare per procurarseli, è allora giusto ricordare che la libertà sta in cima ai valori morali dell’occidente. A maggior ragione nei momenti difficili. Ecco. Può ben essere che molti di noi la pensino all’opposto loro. E le ansie di chi teme per l’immunità di gregge hanno anch’esse un loro tragico perché. Rischiamo tutti di pagare un prezzo per la libertà dei nostri consimili di non vaccinarsi. Purtroppo è così. Considerate però, primo, che difendere il loro diritto è molto giusto; secondo, che se va bene ce li togliamo dalle balle.

