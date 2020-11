Vaccini e bovini. Il farmaco arriva, avvertite Di Maio

Arriva il farmaco anti Covid ed è il caso di muoversi per tempo. Il ministro degli Esteri è sveglio ma non è un tecnico, avvisatelo: in meno di un quarto d'ora distinguerà vaccini, ovini, suini

Covid. Pazienza. Lotta al Covid. Molto bene. Ora arriva il vaccino. Forse. Sarebbe buona cosa muoversi per tempo. Organizzarsi. Non creare ansie, non dar luogo ad agitazioni. Mettersi in condizione di evitare la corsa, la ressa, la calca, il conflitto.

Tener dunque presente: Di Maio è un politico. Sveglio, sveglissimo, però non un tecnico. Bon. Avvisarlo subito, allora. Informarlo all’impronta: arrivano, ministro, stanno arrivando i vaccini.

Nemmeno un quarto d’ora di baci in bocca con la lingua e lui, voi fidatevi, saprà distinguere vaccini, bovini, ovini, caprini, suini, carbone, alluminio e manganese.