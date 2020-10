Quel bisogno impellente di organizzare una festa privata

Nel nuovo dpcm firmato da Giuseppe Conte viene "fortemente raccomandato" di evitare feste private con un numero di invitati superiore a sei. Mi vengono allora strane idee

Pubblicità

Maria Elisabetta Alberti Casellati, Massimo Giletti, Monica Cirinnà, Enrico Mentana, Ernesto Galli della Loggia, Andrea Scanzi, Michela Murgia, Francesco Boccia, Maurizio Costanzo, Lilli Gruber, Concita De Gregorio, Gian Antonio Stella, Lorenza Carlassare, Marco Damilano. Pescati un po’ così, dal mazzo. Ora: mettete che li inviti a cena. Escluso eh, ma voi mettete. Mettete poi che loro accettino. Tutti. Che non può darsi, eh, ma voi continuate a mettere. Sarebbero 14. In più noi due. A cena. Col virus. Perciò. A parte me, che è proprio il minimo, possibile che due o tre li arrestino?

Pubblicità