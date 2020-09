Il Covid di 14 robustissimi scarpari del Genoa

Continuando: la ministra intigna col concorso per i precari della scuola i quali precari un tubo, dal momento che insegnano da vent’anni, e quelli bocciati staranno a significare che i figli nostri subirono dei ciucci come insegnanti; quel teppista di Trump, a quest’ora, avrà fatto un culo a Biden che manco Socrate ai ragazzi; la sinistra della nazione sempre immersa nello scandalo per cui il presidente dell’Inps, dicasi dell’Inps, potrebbe perfino guadagnare più di te; Walter Veltroni che dispensa a raffica perle di coraggio a metà tra il civile e il politico; la grande stampa che vola con le grandi inchieste su quanto è stronzo Briatore, ora nel dettaglio, però; la scuola sta fissando il lockdown, nell’attesa che il sindacato moderno lo pratichi; e noi qui, come scemi, a ragionare sul Covid di 14 robustissimi scarpari del Genoa, gente indurita dalla tradizione di salire e scendere dalla B.

