Il virus e Salvini sono niente rispetto ai rifiuti di Brigitte Bardot

Davigo gestisce la giustizia, Zingaretti ha confuso Grillo con Saragat, Di Maio e Taverna decideranno sui duecento miliardi del Millennio. Ma sopratuttto BB non ce l'ha mai data in 86 anni

Il virus sta gustandosi i pop corn, restiamo sospesi tra una destra nelle mani di Salvini e una destra in quelle della Meloni, il dottor Davigo, alla sua bella età, gestisce la giustizia, il presidente Mattarella lo lascia fare, Zingaretti ha confuso Grillo con Saragat, la Cina si è comprata Taranto, la Russia Erdogan, Trump non paga le tasse da decenni, ma capace che pure questo gli porti voti, Di Maio se la giocherà con la Taverna su come dovremo spendere i duecento miliardi del Millennio e tutto questo sarebbe ancora niente, se Brigitte Bardot non avesse compiuto 86 anni senza darcela una volta che fosse una.