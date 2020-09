Dopo il Recovery plan ci vorrebbe un ricovero per i dirigenti europei

La pace di Israele con buona parte del medio oriente e l'Europa che guarda dall'altra parte con malcelato imbarazzo

Israele fa pace con gli Emirati arabi e col Bahrain, l’intero medio oriente si ribalta, l’Arabia Saudita festeggia l’avvenimento e apre il suo spazio aereo agli israeliani in vista degli accordi con respiro ancora maggiore, l’Egitto si congratula, l’Oman aspetta a sua volta di aprirsi alla distensione, così il Marocco, forse il Kuwait e il Ciad e il Sudan, talché pare davvero a portata un cambio d’epoca, il crollo di un muro secolare più massiccio che a Berlino, il sisma che porta pace invece che distruzione. Contano mica poco, alla fine, le religioni monoteiste. I capi palestinesi decrepiti, appoggiati da Iran e Turchia, più ovviamente Hamas, hanno detto di nuovo no. L’Europa perciò tentenna, non dice, si sottrae, guarda con malcelato imbarazzo dall’altra parte. Che guaio. Hanno varato un ottimo Recovery plan per noi, i dirigenti europei. Ci vorrebbe, forse, un piano di ricoveri anche per loro.