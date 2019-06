Vivere a Monopoli

A Monopoli ciascuno avrà: 2 banconote da 500 euri, 4 banconote da 100, una banconota da 50, una da 20, due da 10, una da 5, cinque da 1 euro che non esistono, ma a Monopoli sì. E si parte. Compri case, compri alberghi, affitti, riscatti, ipotechi. Tante caselle: Libera proprietà, Probabilità, Imprevisti, Prigione, Esci gratis di Prigione, Passa dal Via e Stazioni. Vendi, vendi, soprattutto vendi. Le banche acquistano a metà prezzo, se ipotechi una proprietà non riceverai soldi da chi si ferma sulla tua casella. Ottieni fiducia dalla banca e potrai ottenere altra fiducia: pagando alla stessa banca il 10 per cento in più. Più o meno. Ti rompessi i coglioni, allora compri tanti mini-bot, una mitragliatrice pesante, fai strage tra chi te li ha spacciati, sai che è giusto farla, affidi tutto te stesso alla Troika che ha inventato il Monopoli e vai a piangere da Lerner, che se tu piangi lui si apre.