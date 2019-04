Strano, ancora nessun comunicato della sinistra sul 25 aprile

Sarò distratto. Ma mancano solo due giorni alle manifestazioni del 25 aprile e mi pare di non aver letto ancora alcun comunicato, né dell’Anpi, né di una corrente del Pd nuova gestione, né di Potere al popolo, né di qualche centro sociale, né di volenterose associazioni filo-palestinesi, contro la partecipazione della Brigata ebraica ai cortei convocati in ricordo della Liberazione, soprattutto a Milano e a Roma. A pochi giorni dalla vittoria delle forze filoapartheid e filonaziste o quasi, in Israele, saremmo cioè di fronte all’appannamento di un’altra luminosa tradizione della sinistra italiana a presidio della libertà, della verità storica, della battaglia per un futuro migliore, della purezza antifascista. E diamoci una sveglia, no?