L’abbaglio virtuale nella piccola Italia

I soliti americani ganassa. Non cinquanta milioni, ma facciamo pure cento, macché, un miliardo, un miliardo, dicasi, di uccelli si schianterebbe ogni anno contro i grattacieli delle megalopoli Usa per finire stecchito sul selciato. Lo assicura l’autorevole Guardian. Avverrebbe, cotanta strage, per via dell’abbaglio virtuale prodotto dalle vetrate che rivestono i palazzoni: molto a causa della luce, il resto per colpa del riflesso, credono i pennuti di vedere un albero, si precipitano sulle fronde, l’albero non c’è, e vai con milioni di capocciate. Dove già dire capocciate a milioni pare tanto, ma un miliardo, dài, un miliardo è un miliardo. Le solite balle alla Trump. E respiri. Non fosse che di un colpo poi ti blocchi, fai mente locale e non puoi non pensare alla piccola Italia senza enormi vetrate e dai radi grattacieli dove, al lumicino fallace di cinque stelle appena, caterve di milioni di merli magari si schiantassero solo loro, no, pure noi.