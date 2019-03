Il bambino può essere certo dell’amore dei genitori, oppure no; l’adolescente può dubitare delle verità apprese in famiglia e cercarne di altre; il giovane non sa che strada prendere; l’adulto non è più sicuro se lavorerà anche domani; l’anziano, se verrà amato o sopportato; molti non sono certi della propria identità, altri si interrogano se valga la pena di mettere al mondo dei figli, ma esisterà Dio? si domanda angosciata una quantità di persone. Troppi dubbi attanagliano la vita di troppi. Questo è doloroso. Eppure una certezza esiste, forse una sola, e nonostante tutto salda come roccia: sarà oggi, o domani al più tardi, ma un’uscita imbecille su Israele la Mogherini la farà.