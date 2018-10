Falsi miti sui pidocchi

Aperte ormai le scuole dei più piccini, sfatiamo alcuni false credenze sui pidocchi. 1) Pulizia personale e condizione socioeconomica non hanno a vedere coi pidocchi. 2) I pidocchi non preferiscono i capelli biondi. 3) Né quelli lunghi. 4) Cani e gatti non trasmettono i pidocchi. 5) I pidocchi non si passano facilmente: ovvero, non più facilmente del raffreddore. 6) Non trasmettono altre malattie. 7) Non saltano da una testa all’altra. 8) Si prendono di più a scuola? Mica vero, quanto a un pigiama party. 9) L’acqua non aiuta. Sott’acqua anche per ore, i pidocchi non se ne vanno. 10) Certo che gli assomigliano, vorrei vedere, ma né Floris né Franco sono pidocchi. E nemmeno Gramellini.