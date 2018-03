Hawking e gli alieni

Carissimo professor Hawking, vogliamo anche noi, tra tutti gli altri, renderle omaggio e ringraziarla per quanto ha fatto a favore della scienza e per il come. Tra le molte raccomandazioni che lei ha avuto lo scrupolo di lasciare agli umani ancora su questa terra, una ci tocca da vicino più delle altre: “L’alieno esiste. Smettetela di cercarlo, è pericoloso”. Ecco. Le confermiamo di aver avuto ultimamente prova che aveva ragione, gli alieni esistono proprio, sono tantissimi e hanno già occupato l’intero nostro paese, da nord a sud. Solo che non li abbiamo cercati, sono stati loro a cercare noi dietro la guida di altri alieni, tutti cervello, mandati evidentemente in avanscoperta da anni. Ora sfiga ha voluto che ci abbiano trovati.