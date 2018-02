La strategia antibufala di Amazon in Italia

Quattro notizie, tre delle quali stranote. Prima notizia. Il Consiglio di Stato ha bocciato il programma del Politecnico di Milano sull’istituzione di corsi di laurea in inglese, con la convinta approvazione dell’ Accademia della Crusca. Seconda notizia. Il Consiglio di Stato, dopo 16 decisioni del Tar e 6 dello stesso Consiglio di Stato, a volte in un senso, a volte nell’altro, ha infine deciso che i direttori dei musei italiani non possano essere stranieri. Solo italiani. Pare però, proprio ieri, che abbia stabilito di ridecidere un’altra volta. Prossimamente. Non ha detto quando. Terza notizia. La terza notizia non c’è. Però c’è. Cioè: Amazon ancora non ha deciso nulla su eventuali braccialetti per il personale, al momento solo in fase di brevetto e la cui funzione, forse positiva, poi chi lo sa, magari no, ancora non è chiara. Eppure il dibattito, che verte sul nulla, già ferve accanito. Solo in un senso. Quarta notizia, questa inedita. La stessa Amazon sta attrezzandosi in maniera specifica, sul mercato italiano, a fronte di una tumultuosa domanda per anelli da naso e sveglie da collo.