Magistrati contro Gomorra. Non è un buon motivo per cambiare canale

E’ solo una personalissima opinione, intendiamoci. Comunque è la seguente. Il fatto che tre importanti pubblici ministeri, contemporaneamente, si siano scatenati contro la serie Sky Gomorra accusandola di questo e di quello, e pretendendo quindi di dettare la linea della pubblica accusa anche sui palinsesti di prima serata, può pure fare incazzare, questo si capisce, ma non costituisce affatto motivo sufficiente per trasferirci in massa da Genny Savastano a sparacchiare come viene viene.