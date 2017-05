Campo Dall'Orto ha rimesso il suo mandato nelle mani di Padoan

Al termine di un incontro di circa un'ora al ministero dell'Economia con il ministro Pier Carlo Padoan, il direttore generale della Rai, Antonio Campo Dall'Orto, ha rimesso il suo mandato. Sarà ora il ministro a valutare, ovvero prendere atto di questa situazione a viale Mazzini oppure richiedere a Campo Dall'Orto di andare avanti rinnovandogli la fiducia.

Lunedì pomeriggio il Consiglio di amministrazione della Rai aveva bocciato il piano per l’informazione del direttore generale e aveva messo un punto definitivo all’esperienza di Campo Dall'Orto in Rai. Le dimissioni erano attese da giorni, durante i quali si sono rincorse diverse ipotesi sui possibili successori ai vertici di viale Mazzini (si parla di Paolo Del Brocco e di Giancarlo Leone).

Proprio stamattina il direttore generale della Rai era intervenuto a una tavola rotonda su comunicazione e servizio pubblico organizzata dalla sala stampa del Sacro Convento di Assisi. "Oggi il servizio pubblico è chiamato a capire come svolgere al meglio il proprio ruolo in un momento in cui la società si trasforma", ha detto Campo Dall'Orto. "Il servizio pubblico è ancorato ai concetti di pluralismo e universalità, ma questi valori prendono forme diverse in base al momento storico in cui si vive".

Ed è proprio l'incognita di fondo su cosa si intenda oggi per servizio pubblico in Italia alla base del grande fallimento della scommessa di Campo Dall'Orto e, allo stesso tempo, di Matteo Renzi. Entrambi, come ricordato in un editoriale del Foglio pochi giorni fa, dovrebbero domandarsi come può oggi una tv pubblica "occuparsi di contenuti ambiziosi e innovativi se il suo azionista di riferimento non definisce una volta per tutte se la Rai debba rispondere al mercato o al suo azionista?".