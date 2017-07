Il capolavoro del Pd sui vitalizi

Il sonno della ragione genera il Pd che insegue i Cinque stelle. Dopo avere fatto campagna elettorale sulle “poltrone da tagliare” in occasione del referendum costituzionale, dopo avere lanciato il progetto Bob che scimmiotta la piattaforma Rousseau e dopo essersi esibiti in una comunicazione online sufficientemente grossolana, il partito di Matteo Renzi adesso rischia di sfiorare il capolavoro con il ddl Richetti. La Camera mercoledì scorso ha votato la legge che abolisce il vitalizio per gli ex parlamentari e procede...

