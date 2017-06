Tarchi ci spiega perché il M5s funziona solo se fa il populista

Roma. Le elezioni amministrative del fine settimana sono state molto inclementi nei confronti del M5s. Professor Marco Tarchi, politologo dell’Università di Firenze e studioso di populismi, perché il partito di Grillo paga un prezzo così alto? Ha ancora un problema di classe dirigente? “Perché, strutturalmente, non è una formazione politica adatta alle competizioni elettorali locali”, dice Tarchi al Foglio. “I suoi militanti non conducono con continuità attività sul territorio che fuoriescano dai limiti canonici del movimentismo, non curano i...

