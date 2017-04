Perché Renzi salverà Torrisi per scaricare sull'accozzaglia la riforma della legge elettorale

Ufficialmente non ha rilasciato dichiarazioni. E quelle che gli sono state attribuite le ha smentite. In particolare quelle riportate da Repubblica secondo cui Matteo Renzi, dopo l'elezione del senatore di Ap Salvatore Torrisi a presidente della commissione Affari Costituzionali, avrebbe espresso dubbi sulla tenuta del governo (“Cosa fa Gentiloni, come pensa di andare avanti?” le parole riportate dal quotidiano).

In realtà, al di là dell'“incidente” che ha creato più di una fibrillazione all'interno della maggioranza, ciò che interessa veramente Renzi in questo momento è la legge elettorale di cui la commissione dovrà occuparsi nei prossimi mesi. L'ex premier non ha alcuna intenzione di chiedere le dimissioni di Torrisi, piuttosto userà il ribaltone a suo favore scaricando sull'“accozzaglia” che lo ha eletto la responsabilità di realizzare la riforma. Tradotto: chi ha vinto a vinto, adesso però tocca a M5s, Mdp, Forza Italia, Lega e centristi armonizzare il sistema di voto tra Camera e Senato. Buona fortuna.