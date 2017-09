"L'Unione cristiano sociale Cdu/Csu vuole cercare colloqui con i liberali della Fdp e i Verdi, ma anche con i socialdemocratici dell'Spd", anche se questi rifiutano di ricreare una "grande coalizione", ha dichiarato la cancelliera tedesca Angela Merkel dopo aver incontrato il suo partito.

Merkel non ha fornito la tempistica dei futuri colloqui per sondare i partiti con cui formare una coalizione ma prevede "i primi colloqui" prima del 15 ottobre, quando si terranno le elezioni nel Land della Bassa Sassonia. Il deludente risultato della Cdu, che si è attestata al 33 per cento e dunque ha perso 8 punti di consenso rispetto al 2013, non modifica però la decisione di Merkel di rispettare interamente il mandato che le è stato conferito per altri quattro anni.

L'Unione ha perso più di 1,3 milioni di voti che sono andati ai liberali e un milione all'estrema destra di AfD. Frauke Petry, leader del partito populista, ha dichiarato lunedì pomeriggio che non farà parte "del gruppo parlamentare" e ha messo in evidenza problemi che esistono da tempo all'interno del partito.

