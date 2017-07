Trump logora l'infedele Jeff Sessions un tweet dopo l'altro

New York. Contrariamente a quanto si crede sull’onda della leggendaria formula “you’re fired!”, Donald Trump non ama licenziare. Preferisce sottoporre le sue vittime a logoranti assedi per costringerle a presentare spontaneamente, si fa per dire, le dimissioni. Le consuma un tweet alla volta. Sean Spicer non era uno dei suoi pretoriani, era un obolo pagato controvoglia al partito repubblicano, e il presidente aveva preso a malsopportarlo già dal primo giorno, quando si era presentato sul podio con una giacca troppo...

