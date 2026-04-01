Non vi sarà più notte

Ed è proprio questa frase, che rimane cristallizzata nella memoria uscendo quasi fuori dalla pagina, che il romanzo rivela forse il suo nucleo più autentico, evidenziando la tensione continua tra attrazione e rigetto nei confronti del mondo che mette in scena. Vasilij Dmitrievicč Kozlov, che poi diventerà semplicemente Baz, attraverserà infatti epoche, luoghi e identità, come se ogni esperienza fosse allo stesso tempo necessaria e insufficiente. Toccherà al lettore, lanciato come un missile in questo iper-spazio, provare a trovare una morale in questo mastodontico, espanso e coraggiosissimo lavoro che ha l’innegabile merito di allontanarsi da qualsiasi cosa presente nel panorama letterario italiano. In un contesto sempre più ripiegato sull’io, Colombati sceglie di percorrere la strada opposta, spalancando il campo, complicandolo, fino a renderlo ingestibile.