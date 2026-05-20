I disarmati

Che si sia al cospetto di un romanzo di paesaggio lo si capisce presto. Siamo a pagina 44 quando “arrivò in cima alla collina. A settentrione c’erano le Alpi Giulie, le Alpi e Prealpi Carniche, le colline moreniche. Giù in basso si stendeva la pianura friulana, verso il mar Adriatico, verso i rilievi carsici, verso l’occidente veneto, verso l’oriente slavo”. Siamo davanti a paesi di campanili in cui “le grigie lontananze autunnali di quelle ore pomeridiane, che s’impoverivano di luce, che trascoloravano a poco a poco”. Quella linea di demarcazione e di confine in questo romanzo è popolata di donne amate nella lontananza e reduci: un ex ambasciatore, un ex clown, un coltivatore di mele, un bidello di scuola media, tutti spinti a squadernare il senso dello stare al mondo. Come accade ai romanzi di paesaggio e questo in parte lo è, il romanzo di Segat vive di silenzi e di internità. Il protagonista vive “i momenti di quell’impoverimento, di quel trascolorare”, li assapora ed è come uno svuotarsi, uno spossessamento in cui il silenzio non è “solo il silenzio di lassù, era il silenzio di Tutto, di tutto ciò che esisteva in quel momento”. Nel libro i personaggi vivono cercando il sole, l’acqua, poche cose, “una vita il più possibile terrena e celestiale, ma senza mondo, senza il mondo”.