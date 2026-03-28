di Guido Vitiello
Bi e Ba
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Per le primarie del campo largo servirebbe una mozione Sigourney Weaver
Il Pd è ormai indistinguibile dall’astronave Nostromo. E il guaio è che questo film va avanti da quindici anni, e l'equipaggio ancora dorme in piedi: la speranza è che l'attrice voglia tornare a impersonare il tenente Ripley di Alien
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28 MAR 26
Sigourney Weaver - foto Ansa
Tutti ricordiamo il Guzzanti-Veltroni alla ricerca disperata di un candidato premier per il Pd: la mozione Di Caprio, la mozione Batistuta, la mozione Topo Gigio e soprattutto la mozione Amedeo Nazzari. Ebbene, per le primarie di coalizione lancio qui la mozione Sigourney Weaver, nella speranza che l’attrice voglia tornare a impersonare il tenente Ripley di Alien.
Il Pd, infatti, è ormai indistinguibile dall’astronave Nostromo. Me ne sono convinto leggendo certe reazioni all’impazienza di Giuseppe Conte. Dice Rosy Bindi che è rimasta infastidita dalla sua spregiudicatezza: "Voglio dire: abbiamo fatto una battaglia per difendere la Costituzione e, nemmeno il tempo di finire lo spoglio, ci metti il cappello sopra?". Anche Lorenzo Guerini propone di procedere senza fretta: prima bisogna parlare di infrastruttura (qualunque cosa sia) e poi si può pensare a un leader della coalizione. Goffredo Bettini, dal canto suo, raccomanda di partire dal programma e dal lavoro culturale, non dalle primarie. È spiazzato dallo scalpitare del capo del M5s, ma vede della generosità in questa esuberanza: "Conte, nell’euforia della vittoria referendaria, ha voluto semplicemente annunciare la sua disponibilità, a dimostrazione di una scelta irreversibile di combattere nel campo unitario e progressista".
Avete capito dove voglio arrivare. Conte è il parassita alieno a bordo del Nostromo, ma questi brocchi non se ne accorgono. Ormai ce l’hanno in corpo, e lui aspetta solo di sbucare dalle loro pance in un parto terrificante. "Ancora non capisci con che cosa hai a che fare, vero? Un perfetto organismo. La sua perfezione strutturale è pari solo alla sua ostilità. Ammiro la sua purezza. Un superstite, non offuscato da coscienza, rimorsi, o illusioni di moralità". Così dice nel film l'ufficiale Ash, che poi si scopre essere un androide al servizio dell’alieno (in pratica, Bettini). Il guaio del Pd è che questo film va avanti da quindici anni, e l'equipaggio ancora dorme in piedi. Per questo lancio ufficialmente la mozione Sigourney Weaver. Vota Ripley.
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