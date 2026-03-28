Il Pd, infatti, è ormai indistinguibile dall’astronave Nostromo. Me ne sono convinto leggendo certe reazioni all’impazienza di Giuseppe Conte. Dice Rosy Bindi che è rimasta infastidita dalla sua spregiudicatezza: "Voglio dire: abbiamo fatto una battaglia per difendere la Costituzione e, nemmeno il tempo di finire lo spoglio, ci metti il cappello sopra?". Anche Lorenzo Guerini propone di procedere senza fretta: prima bisogna parlare di infrastruttura (qualunque cosa sia) e poi si può pensare a un leader della coalizione. Goffredo Bettini, dal canto suo, raccomanda di partire dal programma e dal lavoro culturale, non dalle primarie. È spiazzato dallo scalpitare del capo del M5s, ma vede della generosità in questa esuberanza: "Conte, nell’euforia della vittoria referendaria, ha voluto semplicemente annunciare la sua disponibilità, a dimostrazione di una scelta irreversibile di combattere nel campo unitario e progressista".