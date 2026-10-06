Quando, come e dove: tutti i nodi delle primarie del campo largo
Nicola Fratoianni, Elly Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Bonelli - foto LaPresse
Al campo largo servirebbero primarie per decidere come fare le primarie. Molte idee (ma confuse)
Roberto Speranza provoca: "Le primarie sarebbero un autogol. Sul nome del candidato premier mettiamo un anziano partigiano o un neomaggiorenne". Ma la sua è solo l'ultima sparata di una lunga serie sul tema. Settembre è qui e a sinistra non hanno ancora deciso chi votare, come votare e soprattutto se votare. Rassegna
Quando votare?
Conte riapre la partita sulla leadership: “Disponibile al terzo nome, mi hanno detto no”. Il Nazareno smentisce e Schlein tira dritto
Secche o a doppio turno
Sulle primarie i riformisti incalzano Schlein. Gori: "Una sola candidatura è un errore per tutto il partito"
Nel corso della direzione, la segretaria del Pd parla del rapporto con gli alleati ma non riserva parola sulla proposta di un voto a doppio turno e sulla possibile candidatura dell'ex sindaco di Bergamo. Malpezzi: "Con due turni si fa sintesi più ampia". Zampa: "Così il partito si chiude in un confine ristretto". Il gruppo si astiene sul voto alla relazione, approvata all’unanimità