"Irresponsabile l'idea di Lepore", dice Meloni al Giornale

Abderrahim Fakir aveva 42 anni, era stato fermato perché era andato in escandescenza. Gli agenti si sono seduti a cavalcioni su di lui dopo averlo ammanettato

Sul caso Roggero: "E' evidente a tutti che c’è una questione di proporzionalita delle pene che vengono comminate"

Legge elettorale: "Porterà stabilità. La sinistra è abituata a governare anche quando perde"

E sempre proprio sulle future alleanze in vista delle prossime elezioni Meloni, riferendosi ancora una volta al presidente di Futuro nazionale, chiarisce: "Il centrodestra si presenta per quello che è sempre stato: una coalizione di persone e movimenti che stanno insieme per scelta, con un progetto per I'ltalia che viene prima dei loro destini personali. Non è un cartello messo insieme il giorno prima del voto con chi, fino al giorno prima, ha cercato di affossarti in ogni modo. Quello è il metodo della sinistra, e non ha funzionato alla prova del governo. E mi rendo conto che non sarebbe serio proporre un’alleanza da parte di chi ha sempre votato contro la fiducia a questo governo, per mandarlo a casa".