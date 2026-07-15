La norma "Salva Roggero" non salva Roggero.

La norma ha un nome e un cognome, anche se il testo non li cita. Mario Roggero , gioielliere di Grinzane Cavour, settantadue anni, che il 28 aprile 2021 reagì a una rapina nel proprio negozio sparando con la sua "Amadeo Rossi", calibro 38 special. Tre uomini erano entrati armati, uno gli aveva puntato una pistola in fronte. L'arma si rivelerà poi una pistola soft air ("indistinguibile a prima vista da una vera Glock", secondo la ricostruzione). Roggero aveva poi inseguito i rapinatori in mezzo alla strada e aveva aperto il fuoco. Due banditi morti, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli. Un terzo, Alessandro Modica, ferito.

La giustizia, sui fatti del 2021, non gli ha riconosciuto la legittima difesa. La Corte d'assise di Asti lo ha condannato a diciassette anni. In appello, a dicembre scorso, la pena è scesa a quattordici anni e nove mesi: i giudici torinesi ritengono che, quando Roggero sparò, il pericolo nei suoi confronti fosse ormai cessato, con i rapinatori già in fuga verso l'auto. I giudici di merito non hanno riconosciuto nemmeno l'eccesso colposo, la fattispecie a cui la norma di Piantedosi fa esplicito riferimento. Per Asti e Torino, quando Roggero sparò, non c'era più alcuna situazione di difesa da eccedere. Oggi quella condanna è diventata definitiva: lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. Il gioielliere si costituirà stasera e il segretario della Lega Matteo Salvini chiederà per lui la grazia al presidente Mattarella.