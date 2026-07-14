Gli alleati di Meloni affossano le preferenze e fanno ballare il governo

Giorgia Meloni sa che la sconfitta è grave, la definisce così, anche se non del tutto inaspettata. La premier nel primo pomeriggio di oggi, forse subodorando la fregatura, con un messaggio su Facebook torna ad attaccare le opposizioni per aver chiesto il voto a scrutinio segreto, prima grande trovata del centrosinistra dall’inizio della legislatura. “Chiedo loro che l’emendamento sulle preferenze venga votato a scrutinio palese. Ognuno si assuma la propria responsabilità
”. Prima di lei c’aveva provato Giovanni Donzelli, uno dei padri della legge elettorale, a dare al campo largo dei “vigliacchi” manifestando qualche primo dubbio sulla tenuta del centrodestra: “Spero che la legge passi, anche con le preferenze”. E invece alle 19 e 12 l’emendamento Bignami, in mezzo a cori da stadio quali “elezioni” e “dimissioni” scanditi da Schlein, Conte e Co.
, viene bocciato per un solo voto. Il centrodestra deve fare i conti con una débâcle che scuote il rapporto tra alleati. Dopo la conta i ministri di Fratelli d’Italia, mobilitati per partecipare al voto, appaiono storditi, rimangono nell’emiciclo. Nelle file della Lega, per il governo, c’è il solo Rixi. I sospetti si addensano soprattutto sul Carroccio perché nell’Aula si produce un’immagine che da FdI non si spiegano: quasi in contemporanea alla nomina in Cdm di Guido Stazi alla guida della Consob dopo mesi di stallo, Federico Freni, il leghista bocciato dai veti degli alleati, entra in Aula per partecipare al voto. “Ma si è proprio visto che non ha votato. Così come la Gava”, riferiscono dai banchi di FdI. In realtà dai resoconti ufficiali risulterà che non hanno partecipato al voto quattro deputati della Lega e due di Forza Italia. Tra gli azzurri è mancato il “sì” di Deborah Bergamini e Francesco Cannizzaro, mentre tra gli esponenti del partito di Salvini mancavano Antonio Angelucci, Vanessa Cattoi e Valeria Sudano. Vannia Gava era stata data come "assente" ma ha chiarito di aver regolarmente votato: c'è stato un problema con la registrazione del voto. Erano cinque i parlamentari di FdI considerati in missione (tra cui la premier Meloni)
. Laura Ravetto, neo vannacciana, in Transatlantico ferma i cronisti per dire: “Leghisti e forzisti stavano lì a farsi i video. E poi sono stati i primi ad affossare le preferenze”. Futuro nazionale, almeno ufficialmente, dice di aver apportato alla causa preferenze almeno sette voti, nonostante il generale da Pescara continui a chiamare questa legge “un inciucio”.