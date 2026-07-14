Gli alleati di Meloni affossano le preferenze e fanno ballare il governo

Il colpo non è indolore. E anche se dentro alla maggioranza si cerca, come si può, di minimizzare, insistendo sulla prosecuzione dell’iter, è evidente quanto l’incidente sulle preferenze possa produrre strascichi pesanti. Anche perché l’affossamento delle preferenze dopo che tutto il centrodestra s’era detto a favore potrebbe ora portare a un “regolamento dei conti” anche sulla votazione finale della legge, prevista tra giovedì sera e venerdì mattina. “C’è chi tra i nostri alleati ha avuto paura di adottare le preferenze, non capendo che però adesso rischia di non essere ricandidato”, sintetizza un alto dirigente di FdI. Convinto che però si debba provare a portare a casa la legge, anche dopo la scottatura. Ieri i lavori sono poi proseguiti fino a tarda notte. Lo svolgimento del pomeriggio alla Camera era stata una lunga attesa. E anche se le dichiarazioni ufficiali dicevano altro, si sapeva sarebbe potuta degenerare. Il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi faceva appello alla ragion pratica: “I franchi tiratori si manifestano quando c’è un vantaggio, in questo caso non ce l’hanno”. Anche un decano del Parlamento come Gianfranco Rotondi ostentava una ragguardevole sicumera: “La vedo liscia come l’olio. Quando ci sono tanti voti a scrutinio palese, non ci sono tradimenti che tengano”. E invece alla conta la destra s’è sfrangiata. “Sul fatto che Fratelli d’Italia abbia sostenuto le preferenze, credo si possa mettere la mano sul fuoco. Non è mio mestiere guardare in casa di Lega e FI”, dice sibillino il capogruppo meloniano alla Camera Galeazzo Bignami. Si torna a ventilare il voto di fiducia. Tajani uscendo dalla Camera predica calma: “Non influenzerà la tenuta del governo”. Poi la premier in serata esterna la sua delusione: “Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude. Sono mancati diversi voti in maggioranza, serve una riflessione”.