Il campo largo festeggia dopo il voto sulle preferenze: "Meloni a casa"
Riccardo Magi aveva organizzato una "veglia" per la tutela della democrazia dall'approvazione della legge elettorale: si è trasformata in festa. Il segretario di +Europa porta in piazza Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Il coro è: "Elezioni subito, la premier vada da Mattarella"
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Gli alleati di Meloni affossano le preferenze e fanno ballare il governo
Sull’emendamento voluto da FdI alla legge elettorale, la maggioranza va sotto (di un solo voto). Sospetti incrociati. Opposizione in festa. E la premier: "Ci abbiamo provato. Ma Ora serve una riflessione all'interno della maggioranza"
I franchi tiratori bocciano l'emendamento sulle preferenze alla legge elettorale. Meloni sconfitta. Conte e Schlein: "Ora a casa"
Lo scrutinio al buio colpisce il centrodestra. Maggioranza sotto. L'intesa con Forza Italia e Lega non regge per un voto. Il Parlamento boccia l'emendamento di FdI, Nm e Udc. Bagarre in Aula e cori "dimissioni" ed "elezioni". Il capo del M5s e la segretaria del Pd: "La premier ora si prenda la responsabilità delle sue decisioni e vada a casa"