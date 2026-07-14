Il campo largo festeggia dopo il voto sulle preferenze: "Meloni a casa"

"Meloni prenda atto di quello che è successo oggi e vada a casa", ha detto Schlein. "Oggi il governo ha beccato un voto di sfiducia, oggi è venuta giù la maggioranza, è venuta giù per l'arroganza con cui ha provato a imporre a questo Parlamento una legge elettorale", ha proseguito la segretaria dem. Lo stesso concetto ripetuto in coro anche da Giuseppe Conte: "Ci avete messo la faccia e avete sfiduciato la presidente del Consiglio. Ora se lei ha senso istituzionale apra la crisi e vada dal presidente Mattarella a dimettersi". Angelo Bonelli invece è più ironico: "Oggi la maggioranza è andata sotto di un voto, quello di Meloni: se fosse venuta in Aula avrebbe potuto ribaltare la situazione".