Legge elettorale, c’è l’intesa sulle preferenze. Meloni: "No al voto segreto". Ma la richiesta delle opposizioni è accolta

Spaccatura rientrata. Alla fine anche la Lega e Forza Italia daranno indicazione ai propri deputati di esprimere voto favorevole all'emendamento sulle preferenze alla legge elettorale depositato ieri a Montecitorio da FdI, Nm e Udc, ma senza la firma degli altri due partiti di maggioranza. Il nodo ora è il voto segreto. A fronte della richiesta arrivata dalle opposizioni, però il presidente di turno della Camera Fabio Rampelli ha annunciato che saranno in tutto 114 le votazioni a scrutinio segreto, compreso il voto finale sulla riforma. Questo può trasformare i malpancisti di Carroccio e FI in franchi tiratori in grado di azzoppare l'intesa. Il timore era così concreto da spingere, mentre in Aula si discutevano le pregiudiziali di costituzionalità, a intervenire via social direttamente la premier Giorgia Meloni: "Sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto. Ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. Sì alle preferenze, no al voto segreto". Insomma, la presidente del Consiglio ha provato a dire che il problema del voto segreto non è il rischio di mancata tenuta della maggioranza, ma l'opposizione che vuole occultare il suo no alle preferenze. Una linea di comunicazione condivisa con il resto del partito. Come dimostrano le dichiarazioni del ministro e colonnello di FdI Francesco Lollobrigida che, parlando in Transatlantico con i cronisti, ha detto: "Quello delle opposizioni è atteggiamento che definirei un po' vigliacco. Noi come Fratelli d'Italia non ci sogneremmo mai di chiedere su un voto del genere il voto segreto perché abbiamo il coraggio delle nostre posizioni. Loro puntano sugli intrighi di palazzo, gli stessi con cui facevano i governi". Niente da fare però perché la presidenza della Camera ha accolto le richieste di Pd, 5 Stelle e Avs. Dopo l'annuncio il leader del Movimento Giuseppe Conte risponde a Meloni sui social: "L’appello contenuto nel suo post mi induce a credere che non è sicura dei numeri della maggioranza. Sbrigatevela tra voi. Noi per bloccare i vostri obbrobri useremo tutti i mezzi previsti per il voto parlamentare".