La procura di Milano conferma la grazia a Minetti: "Le notizie del Fatto non corrispondo al vero"

"non corrispondono al vero" e "non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito" che ha portato alla "concessione della grazia" all'ex igienista dentale e consigliera regionale della Lombardia. Lo ha deciso la procura generale di Milano nella relazione trasmessa oggi al ministro della Giustizia, al termine degli approfondimenti disposti per verificare il contenuto degli articoli di stampa e le successive indiscrezioni emerse sulla vicenda che mettevano in dubbio la legittimità della concessione che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella le aveva fatto a febbraio scorso. A fine aprile, dopo un articolo del giornale di Marco Travaglio – dal quale erano emerse circostanze relative al figlio adottivo di Nicole Minetti diverse da quelle rappresentate al presidente con la domanda di grazia – il Quirinale "provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa". Le notizie pubblicate dal Fatto Quotidiano sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti Lo ha deciso la procura generale di Milano nella relazione trasmessa oggi al ministro della Giustizia, al termine degli approfondimenti disposti per verificare il contenuto degli articoli di stampa e le successive indiscrezioni emerse sulla vicenda che mettevano in dubbio la legittimità della concessione che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella le aveva fatto a febbraio scorso. A fine aprile, dopo un articolo del giornale di Marco Travaglio – dal quale erano emerse circostanze relative al figlio adottivo di Nicole Minetti diverse da quelle rappresentate al presidente con la domanda di grazia – il Quirinale aveva scritto a via Arenula per

In una lunga nota in cui viene ripercorsa l'intera vicenda, la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni spiega che gli accertamenti hanno escluso una serie di circostanze riportate dal quotidiano. E vengono elencati punto per punto. In particolare viene chiarito che il professionista deceduto in Uruguay in circostanze ritenute "non chiare" non era il legale dei genitori biologici del minore adottato, ma l'avvocato dello stesso bambino, favorevole all'adozione. Inoltre nel procedimento non vi sarebbe stata alcuna "battaglia legale", poiché i genitori naturali non si sono costituiti e la madre biologica è sempre risultata irreperibile. Sul decesso del legale, il procuratore della Repubblica uruguaiano avrebbe escluso ipotesi di reato. La relazione evidenzia che non sono emerse irregolarità nel procedimento di adozione, successivamente riconosciuto in Italia dal Tribunale per i minorenni di Venezia, né risultano segnalazioni di reato, procedimenti pendenti o coinvolgimenti investigativi in Uruguay o in Spagna a carico di Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani.

La procura generale conferma anche il "grave quadro sanitario" del minore, seguito dal Boston Children's Hospital, che richiede la presenza della madre durante controlli e terapie, oltre ai precedenti consulti effettuati presso strutture ospedaliere di Cleveland, New York e in Italia. È stata inoltre verificata l'attività di volontariato svolta da Minetti e la sua presenza pressoché stabile in Italia dal gennaio 2024 per tutto il 2025, fatta eccezione per brevi rientri in Uruguay e sono state smentite, sulla base di numerose dichiarazioni raccolte nelle indagini difensive e di testimonianze acquisite dai carabinieri, le accuse relative alla sua partecipazione a presunte feste con droga e sesso negli ultimi anni – dichiarazioni che erano state rese da una massaggiatrice.

La grazia "umanitaria", che Minetti aveva ottenuto per via dell'adozione di un bambino dato per abbandonato, aveva cancellato la condanna a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato che l'ex consigliera regionale della Lombardia avrebbe dovuto scontare ai servizi sociali. La procura generale di Milano e via Arenula hanno infatti motivato il loro parere favorevole alla grazia dal momento che l'affidamento in prova ai servizi sociali di Minetti "le avrebbe reso difficile la cura e l'assistenza di un minore, sottoposto, per una grave patologia, a visite periodiche e a terapie specialistiche all'estero".

Secondo il Fatto Quotidiano, il bambino non era abbandonato, ma avrebbe avuto ancora entrambi i genitori "viventi e identificati", come risulta dagli atti del Tribunale di Maldonado, tanto che Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani avrebbero intentato una causa contro di loro per ottenere la “Separacion Definitiva y Pérdidade Patria Potestad”. La madre biologica dovrebbe trovarsi in Uruguay, però al momento risulta scomparsa. Ma anche l'avvocata che ha assistito i genitori non c'è più, è infatti morta carbonizzata insieme al marito, anche lui avvocato. Sempre secondo il quotidiano, sarebbero emersi dubbi proprio sulle cure mediche di cui il bimbo necessitava e sugli accertamenti svolti per arrivare alle conclusioni che hanno portato il Colle a concedere la grazia.