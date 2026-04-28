La procura generale di Milano: "La grazia a Minetti? Noi diligenti, magari non perspicaci". Attivata l'Interpol

"Stiamo facendo partire gli accertamenti su tutti gli aspetti emersi – ha spiegato Nanni – e abbiamo raccomandato urgenza, attivando l'Interpol. Poi, in base agli esiti valuteremo il da farsi, li estenderemo se ci sarà bisogno, non escludendo rogatorie". Dopo le nuove verifiche, "noi – ha aggiunto – siamo sempre tenuti a dare un parere e potremo evidentemente anche modificarlo e anche il ministero darà un parere e poi il Presidente deciderà". Ora, hanno ribadito, "l'interesse di tutti è chiarire", attraverso verifiche su eventuali procedimenti penali in Uruguay o all'estero "su tutte le persone" e la raccolta di documenti anche del Tribunale uruguaiano. Sempre sulle precedenti verifiche Nanni ha risposto: "Magari il giornalista è stato molto bravo o qualcuno non ha detto a noi ciò che doveva dire. Potremmo alla fine anche ammettere di non essere stati perspicaci, seppure diligenti, ma prima dobbiamo fare tutte le verifiche. Voglio accertare, prima come cittadina e poi come magistrato, i fatti indicati". La procura generale ha precisato anche che si tratta per Minetti di "una grazia condizionata alla non commissione nei successivi 5 anni di ulteriori reati". E sulle tempistiche la pg ha chiarito che "mano a mano che arriveranno gli esiti degli accertamenti della nostra delega a 360 gradi, quando riterremo di aver soddisfatto le richieste istruttorie del Quirinale manderemo il nostro parere al Ministero su quei fatti indicati gravissimi", per come emergono dai media. L'Interpol nel più breve tempo acquisirà "tutte le informazioni", hanno concluso.