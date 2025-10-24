Lupi vs Tajani: "Ha condiviso ogni provvedimento" della manovra. E il vicepremier risponde: "Pinocchio"

Il leader di Noi Moderati: "sul contributo delle banche abbiamo discusso tutti insieme". La risposta del ministro degli Esteri: "Nessuno sapeva nulla dei tagli alle metro, dell'articolo 18 o sulle tasse per gli affitti"

C'è disaccordo nella maggioranza e Antonio Tajani è di nuovo al centro della discussione. Dopo la turbolente giornata di ieri, stamattina è stato lo stesso vicepremier ad aprire le danze dicendo che "banche e assicurazioni non sono mucche da mungere". Oggi la lite è scattata invece con Maurizio Lupi. Il leader di Noi Moderati va all'attacco contro il forzista. "Nel vertice che abbiamo fatto Tajani ha condiviso ogni provvedimento che abbiamo deciso: no alla tassa sugli extraprofitti, si ai contributi così come sono stati puntualmente definiti nella legge di Bilancio." Ieri il ministro degli Esteri si era detto infuriato dopo l'esser venuto a conoscenza dei tagli per 50 milioni alla metro C di Roma. "Lupi è un po' Pinocchio, ma lo perdono. Perché ha detto che io sapevo tutto e io non sapevo nulla. Nessuno – continua Tajani – sapeva nulla dei tagli alla metro C, della Metro di Milano, di Afragola, dell'articolo 18 o sulle tasse per gli affitti. Non è mai stato oggetto di dibattito all'interno della riunione".

Pronta la risposta dell'ex ministro: "Ringrazio Antonio perché sin da piccolo amo Collodi e sono affascinato dal racconto di Pinocchio, ma ricordo che accanto al burattino c'è il grillo parlante... Ribadisco che sul contributo delle banche abbiamo discusso – tutti i leader dei quattro partiti insieme – e analizzato puntualmente ogni singolo contenuto della norma sulle banche previsto nella legge di bilancio: no a una tassa assurda sugli extraprofitti, sì a un contributo per aumentare gli stipendi più bassi e il fondo sanitario. Sul resto è giusto che la maggioranza e il Parlamento si confrontino per migliorare il testo a saldo invariato, come è sempre stato."