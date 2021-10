È quasi mobilitazione. L'azione incerta dei sindacati

Raccontano quelli che c’erano che l’improvviso addio di Draghi alla riunione sulle pensioni ha colto di sorpresa non solo i leader sindacali, ma anche gli stessi ministri. Segno di evidente e imprevista irritazione. Pur restando sostanzialmente pessimisti, i sindacati non considerano però la porta del governo davvero chiusa. Sperano che la trattativa possa riprendere, anche dopo il Consiglio dei ministri che varerà la legge di bilancio, procendo in parallelo con la discussione parlamentare e consentendo modifiche. Uno spiraglio di speranza arriverebbe da una frase del premier, che i sindacati hanno inteso in maniera un po’ diversa da come è stata riportata.

