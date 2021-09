Comunali, Salvini è l'incubo Quota 20 per cento. Leghisti contro Borghi: è un kamikaze

In vista delle amministrative a Roma, Milano, Napoli e Bologna il Carroccio rischia di ritornare sotto il 20 per cento. I parlamentari attaccano: "Non abbiamo una linea chiara"

Cortile di Montecitorio, c’è un gruppetto di leghisti che pascola. Si vede: hanno bisogno di una camomilla. Devono calmarsi, ma la buvette è ancora chiusa. Vanno compresi. In Aula, da due giorni, c’è il Claudio Borghi show. L’alchimista che spiegava come uscire dall’euro la notte di Capodanno adesso sta dettando la linea del Carroccio sul green pass e sui vaccini. Sui banchi del governo: Giancarlo Giorgetti. Serafico. Il ministro è scortato a distanza dalla sua comunicazione. Guai mezza parola. Rieccolo, il partito di lotta e di governo. Una mezza dose che non funziona e che fa precipitare Matteo Salvini nell’incubo “quota 20”. Voci dal gruppetto: “Se alle amministrative la Lega scenderà sotto il 20 per cento per il Matteo saranno guai”.