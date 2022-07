Chissà se Rishi Sunak è forte abbastanza da resistere alla vendetta di Boris Johnson

Rishi Sunak è l’uomo da battere, il cancelliere dello Scacchiere che si è ribellato al suo premier, una sfida che si è spesso ripetuta nella storia politica britannica, ancor più appassionante perché, in fondo, è una lite tra vicini di casa (il premier abita al 10 di Downing Street, il cancelliere all’11). Sunak è il favorito nella corsa per rimpiazzare Boris Johnson alla leadership del Partito conservatore e quindi poi come premier, o almeno così si dice in queste prime giornate di conte e posizionamenti – la corsa è affollata, per ora ci sono undici candidati, a dimostrazione di come questo partito cannibale si sia fatto a pezzi da solo, ma sarà rapida: entro il 21 luglio dovrebbero restare solo due contendenti scelti dai parlamentari conservatori, mentre il vincitore sarà designato a settembre dalla base del partito, meno di 200 mila persone che sceglieranno il premier di un paese con 67 milioni di abitanti.

