Le dimissioni di Pierre Person

Parigi. Nel 2015, Pierre Person è stato uno degli ideatori dei Jam (Jeunes avec Macron), il collettivo di ex militanti del Partito socialista (Ps) sedotti dall’intraprendenza e dalle politiche liberali dell’allora ministro dell’Economia Emmanuel Macron. Nel febbraio 2016, i Jam sono diventati il movimento giovanile ufficiale della République en marche, e nel maggio 2017, Pierre, Sacha, Florian e Jean, i ragazzi che si ritrovavano alla brasserie L’Usine de Charonne attorno a una birra sognando di rappresentare il macronismo all’Assemblea nazionale, sono stati tutti premiati. Ma oggi quel vento di novità che li aveva spinti a rimettersi in gioco dopo le delusioni incassate all’interno del Ps, non soffia più secondo Pierre Person, che questa mattina, con un’intervista molto dura rilasciata al Monde, ha annunciato le sue dimissioni da vice presidente di Lrem. “Nel 2018, quando ci sono state le elezioni per la direzione del movimento, in piena crisi dei ‘gilet gialli’, avevo fatto la scelta dell’unità, ritirando la mia candidatura dinanzi a Stanislas Guerini (attuale presidente di Lrem, ndr). Da allora, ho lavorato nell’interesse del nostro movimento. Ma mi sono scontrato con un’organizzazione troppo ripiegata su se stessa e che non tiene sufficientemente in considerazione i suoi ‘marcheurs’, i suoi rappresentanti locali e i suoi parlamentari”, ha dichiarato al Monde Person, prima di aggiungere: “Oggi, per dare un nuovo impulso, scelgo di abbandonare le mie funzioni alla direzione di Lrem, lasciando il posto di vice presidente e rinunciando a far parte del comitato esecutivo. Torno a essere un militante fra i militanti e resto naturalmente membro del gruppo parlamentare”. Person, che decide dunque di mantenere il suo posto da deputato, spera di “creare un elettrochoc” con questo annuncio, perché da tre anni a questa parte Lrem si è accontentata di essere una macchina elettorale per fare eleggere Macron.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni