Messe garantite e pace fatta. Si chiude il caso del Santo Sepolcro

I rapporti tra Israele e la Santa Sede, come è evidente, sono ai minimi storici. Il pogrom di Hamas del 7 ottobre e la successiva reazione vaticana – soprattutto il riferimento sussurrato a un possibile “genocidio” – hanno comportato la dura risposta di Israele, che non ha inviato alcun rappresentante ai funerali di Francesco (mentre il presidente Isaac Herzog era presente alla messa d’inizio del ministero petrino di Leone XIV). Un incidente diplomatico in occasione dell’apertura della Settimana santa avrebbe avuto conseguenze catastrofiche. Non è un caso che il Papa abbia preferito limitarsi a un accenno all’Angelus (ammesso che il riferimento fosse ai fatti di Gerusalemme) sui cristiani che “non possono vivere pienamente i riti di questi giorni santi”, evitando in questo primo anno di pontificato di andare allo scontro diretto con il governo Netanyahu. Nonostante vi siano stati due momenti in cui la “luna di miele” con Papa Prevost pareva giunta agli sgoccioli. Il primo a luglio, quando un missile colpì il complesso della parrocchia cattolica di Gaza City (Leone XIV smentì pubblicamente la ricostruzione fornita dall’Idf), poi a settembre, quando il Pontefice ricevette in udienza Herzog. In questa circostanza, la visita iniziò male e finì peggio. Herzog fece prima sapere d’essere stato invitato (e il Vaticano fece trapelare che il Papa non invita nessuno), quindi diede una versione dell’udienza idilliaca, senza alcun riferimento alla situazione di Gaza. Passarono molte ore prima che da oltretevere fornissero un’altra lettura dell’incontro, che menzionava tra i punti salienti trattati “la tragica situazione di Gaza” e “l’importante questione della Città di Gerusalemme”. In ogni caso, in Vaticano non si vuole rendere ancora più incandescente la situazione, la parola d’ordine è quella di allentare le tensioni, soprattutto in un contesto in cui sempre più le accuse a Israele in quanto entità statale si mescolano a bordate antisemite. Negli Stati Uniti il fenomeno è sempre più diffuso, anche tra i cattolici e soprattutto fra le generazioni più giovani. Isolazionismo Maga da una parte, antitrumpismo dall’altra: la miscela è micidiale e gli ebrei finiscono nel mirino, una cosa mai vista prima, oltreoceano. E il primo Papa americano, uomo di Chicago, ha su questo una prospettiva ben chiara. Ecco perché l’incidente di domenica – dovuto a una leggerezza della polizia locale, a un irrigidimento poco sensato data la situazione – andava subito chiuso per evitare strascichi capaci di segnare un punto di non ritorno. Che nessuno vuole neppure immaginare, né da una parte né dall’altra.