Dove i cristiani sono perseguitati sul serio

Ironia della sorte, il più delle volte sono gli stessi osservatori e commentatori che chiudono occhi, orecchie e bocca (e pure profili social) quando si dovrebbe denunciare chi attenta davvero alla libertà religiosa. Come la Cina, ad esempio. Che fa sparire vescovi e preti, che impedisce ai minori di entrare in chiesa, che si sceglie i vescovi solo se perfettamente aderenti al “catechismo” del Partito unico. Che condanna alla galera un campione dei diritti civili (Jimmy Lai) perché reo d’attentare alla sicurezza del regime. Che non si fa troppi problemi a demolire croci o sventrare edifici sacri se rovinano lo skyline apprezzato ai piani alti del Politburo. E l’Iran degli ayatollah? E tutte le altre realtà dove i cristiani sono perseguitati, cacciati, minacciati e trucidati? Davvero l’indignazione deve avere voce solo perché al Patriarca cattolico di Gerusalemme viene impedito d’entrare in chiesa la Domenica delle Palme? Il presidente israeliano si è scusato, la Polizia ha rilasciato un comunicato dove chiarisce quanto accaduto. Netanyahu ha assicurato che al Santo Sepolcro si potrà entrare. Non è proprio il canovaccio seguìto nei paesi dove la libertà religiosa è minacciata per davvero.