Era il 19 aprile 1987 quando sulla televisione americana andava in onda il primo episodio dei Simpson. Quattro anni dopo, nell'ottobre del 1991, sarebbero arrivati anche in Italia. Dopo 30 anni Homer, Marge, Maggie, Bart e Lisa sono ancora qui. Una vera e propria rivoluzione televisiva che, però, potrebbe presto concludersi. Indiscrezioni circolate nei mesi scorsi davano per certo che quella in onda potrebbe essere l'ultima stagione del celebre cartone animato. Gli ascolti non sono più quelli di un tempo e la parabola discendente potrebbe essere irreversibile. Un tentativo di richiamare un po' di interesse? Forse. O forse per i personaggi creati dalla fantasia di Groening è giunto il momento di andare in pensione. Nell'attesa abbiamo deciso di festeggiarli con questo video che è una carrellata dei personaggi secondari che in questi anni sono apparsi sullo schermo assieme Homer & Co. Molti, forse, nemmeno li ricordate. Di certo ne mancherà qualcuno, ma 30 anni sono veramente tanti per ricordarseli tutti.