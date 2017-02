Carosello video. Reportage da Mosul, populismo e globalizzazione e l'intervista più imbarazzante del 2016

Figli del terrore. Come funziona il lavaggio del cervello cui vengono sottoposti i bambini all'interno del Califfato? Ne parla Joby Warrick, giornalista del Washington post e due volte premio Pulitzer. Addestrati a combattere, questi ragazzini vengono isolati dai loro genitori, viene loro insegnato a sparare con i fucili e a lanciare granate e sono incoraggiati ad offrirsi come kamikaze, un ruolo decantato dai loro istruttori come la più alta vocazione per qualsiasi giovane pio musulmano.