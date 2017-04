La Juve, il caso Agnelli e l’orrore della repubblica del pettegolezzo

Si può continuare a far finta di nulla, a riderci sopra, a trattare casi come quello che vi stiamo per raccontare alzando il sopracciglio, sbadigliando in modo svogliato e sussurrando al vostro vicino di scrivania che qualcosa sarà pure successo se tutti ne parlano da giorni. Ma quando il bar sport diventa verità assoluta, e quando le fake news vengono trasformate dal circo mediatico in fatti inoppugnabili, in quel momento bisogna fermarsi un attimo e chiedersi come sia possibile rimanere in silenzio di fronte alla proliferazione di una folle repubblica giudiziaria, in cui il tribunale del popolo è legittimato a emettere condanne non sulla base di una prova ma sulla base di pettegolezzi.

La storia che vi stiamo per raccontare non è solo la storia della Juventus ma è la storia di un paese come l’Italia, in cui il mix tra professionismo dell’antimafia, moralismo giudiziario, egemonia grillina e giustizialismo mediatico può portare a considerare “coinvolto” in una storia “di ’ndrangheta” il presidente della squadra di calcio più importante d’Italia: la Juventus di Andrea Agnelli. Negli ultimi trenta giorni ci è stata presentata una verità che suona più o meno così. La Juventus ha trattato con la ‘ndrangheta e c’è un’intercettazione che prova il “coinvolgimento” del presidente Agnelli. L’intercettazione è stata riferita di fronte alla commissione Antimafia da un pezzo grosso del calcio italiano (Giuseppe Pecoraro, procuratore della Figc).

Onorevoli all'ultimo stadio Gli insulti alla Juve di Taglialatela, Commissione Antimafia, ultras prestato alla politica

Tutto chiaro e lineare. Ma c’è solo un problema in questa storia: è tutto falso. L’intercettazione che avrebbe “inchiodato” Agnelli non esiste: il procuratore della Figc l’aveva evocata nel corso di un’audizione all’Antimafia facendo riferimento a una conversazione tra Agnelli e il capo della sicurezza della Juve: “Hanno arrestato i due fratelli di Rocco Dominello, lui (cioè Rocco Dominello) è incensurato, parliamo con lui”. Dominello esiste davvero: è un capo ultrà della Juventus rinviato a giudizio (processo “Alto Piemonte”) e in quel processo è stato ascoltato anche come testimone il capo della sicurezza della Juve (per verificare se la vendita di biglietti in blocco della società avviene in modo legale).

Il problema però è che quell’intercettazione non esiste (!) e a dirlo non è l’avvocato di Agnelli ma è lo stesso Pecoraro. Una volta trascritta l’audizione, alcuni parlamentari (non Rosy Bindi) hanno chiesto alla Dia e ai Ros se quell’intercettazione esistesse davvero. I Ros e la Dia hanno detto che quell’intercettazione non esisteva e così due giorni fa Pecoraro ha dovuto ammettere ancora in Commissione Antimafia (che ha dedicato 10 ore al tema Juventus) che l’intercettazione non esiste. E nel farlo ha cambiato versione: non si è trattato di un testo di una conversazione ma di un’“interpretazione” data dai pm. Pochi minuti dopo questa affermazione la procura di Torino (Spataro) dice che non è stata data alcuna interpretazione. Nulla. Neanche questo.

Rapporti tra Agnelli e gli ultras, quello alla Juve è un processo mediatico? Presunti boss della 'ndrangheta, il presidente bianconero deferito, pillole di intercettazioni su siti e quotidiani. E l'Antimafia che sembra non aver nient'altro da fare

Quindi, ricapitoliamo: Agnelli non è mai stato indagato; la Juve non è coinvolta in nessun procedimento penale; non esiste agli atti della procura alcuna intercettazione che dimostri una fantomatica vicinanza tra Agnelli e la ’ndrangheta; esiste solo un procedimento legato alla giustizia sportiva (giudice sarà neanche a dirlo il dottor Pecoraro) relativo alla vendita in blocco di biglietti da parte della Juve agli ultras della Juve. Bene: nonostante questo da trenta giorni una chiara fake news è diventata una verità assoluta. E quando la fuffa diventa evidente nelle repubbliche giudiziarie, dove il pettegolezzo prevale sulle prove, i propalatori di fuffa di solito non ammettono l’errore ma rilanciano. “Io – dice Pecoraro – non posso escludere che Agnelli fosse a conoscenza dell’estrazione di Rocco Dominello. Questo per me è un indizio”. “A noi – dice Bindi – basta e avanza sapere che le mafie in Italia arrivano persino alla Juventus, questo è chiaro”. Se non puoi dimostrare, alludi. Se non hai le prove, insinua. La repubblica giudiziaria in fondo si costruisce anche così. A colpi di “arriva”. A colpi di “io non posso escludere”. Come dire, si può continuare a far finta di nulla?