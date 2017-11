House of Vidal

Roma. Che risate si sarebbe fatto Gore Vidal. Chissà che avrebbe detto del suo biopic bloccato per amoralità del protagonista. Come è noto il colosso Netflix ha congelato “Gore”, il film sul celebre scrittore statunitense morto nel 2012, a causa delle presunte molestie d’epoca e delle scorribande nautiche recenti di Kevin Spacey che lo avrebbe dovuto impersonare (e lo ha impersonato nelle molte riprese già filmate tra Roma e la Costiera). Vidal era arrivato a Roma per la prima...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.