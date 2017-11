Roma. Mancano pochi minuti, prima che Sergio Pirozzi ufficializzi la sua candidatura alle regionali del 2018, in un anonimo centro congressi sulla Portuense. Ma Claudio Fazzone, coordinatore laziale di Forza Italia, è ancora comodamente seduto nel suo ufficio a Palazzo Madama. Non andrà. Non è andato neppure alla presentazione del libro del sindaco di Amatrice, a fine ottobre. “Un trambusto incredibile per quell’incontro con trenta persone. Se la convocassi io, una conferenza stampa, ne verrebbero almeno trentamila”. Si capisce subito...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.